Леонид Слуцкий: «Это самый сложный период для меня в «Витессе»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал серию поражений своей команды. Клуб из Арнема уступил в последнем матче «Гронингену» (1:2), потерпев третье поражение подряд.

— Это самый сложный период для меня в «Витессе», — цитирует Omroep Gelderland Слуцкого. — Три поражения подряд здесь еще не переживал. Это очень тяжело. Мы должны показать командную сплоченность. Нужно что-то менять. Нынешний период можно назвать кризисом, если посмотреть на результаты. Но если посмотреть на качество матчей, то плохо отыграли мы только однажды — против «Эммена». Во втором тайме матча с «Гронингеном» мы снова увидели другой «Витесс». Но было уже слишком поздно.