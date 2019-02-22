Леонид Слуцкий: "Если "Витесс" претендует на высокие места, он должен выигрывать несколько игр подряд"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от предстоящего матча чемпионата Голландии против "Эммена". Игра состоится 24 февраля.

– Очень хорошая, опытная команда. Одна из самых опытных, – сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. – Средний возраст игроков – 27-28 лет. Возможно, самая опытная.

Матч с "Виллемом II" был важен не только из-за победы. Мы попробовали новую схему, новую расстановку, играли агрессивнее, думаю, всем понравился стиль. Мы показали мастерство и самоотверженность и заслужили победу.

Конечно, матч с "Эмменом" будет сложный. Искусственное поле для нас всегда трудное, мы не можем использовать некоторых футболистов на искусственном поле после серьезных травм, таких, как Мусонда и Гонг. О Дарфалу стоит забыть как минимум на три недель, это была серьезная травма. Он не сломал ногу, но травма серьезная. Что касается Сереро, сегодня он работал в общей группе, решение о его участии в матче примем в воскресенье.

Поскольку мы претендуем на высокие места в чемпионате, нам нужно выигрывать несколько матчей подряд. Один – это недостаточно.