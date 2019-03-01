Леонид Слуцкий: "Если "Витесс" хочет претендовать на высокие позиции, должен выигрывать больше"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий перед матчем 24-го тура чемпионата Голландии против "Бреды" отметил, что встреча обещает быть непростой. Соперник арнемского клуба на данный момент занимает последнее место в таблице чемпионата Голландии.

- Если мы хотим претендовать на высокие позиции в чемпионате, мы должны выигрывать больше матчей подряд, - сказал Слуцкий в интервью пресс-службе клуба. - Завтрашняя игра очень важная для нас. Если кто-то считает, что "Бреда" - несерьезный соперник, это не так, потому что для меня это хорошая команда, хорошо организованная. Они играют в три центральных защитника, возможно, единственные в чемпионате. У них очень хорошая атакующая группа.

Мы постараемся найти оптимальную схему, чтобы реализовать все задумки. Сейчас система работает, но никто не знает, что произойдет в следующих матчах.

У Дауды было небольшое повреждение, но надеемся, он сыграет. Сереро всю неделю работал в общей группе и тоже готов играть.

Если мы покажем желание и мастерство, то у нас хорошие шансы на победу. Но матч будет очень непростым.