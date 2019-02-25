Леонид Слуцкий: "Если бы не переиграли "Виллем II", то была высокая вероятность моего увольнения"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в видео на Youtube-канале телеведущего и экс-нападающего "Крыльев Советов" Евгения Савина "КраСава" признался, что с высокой вероятностью мог покинуть голландский клуб, если бы его команда уступила в игре 22-го тура против "Виллема II" (3:2).

– После игр практически не спишь. Прорабатываешь моменты в голове. До пяти утра ты гарантированно не спишь. Самый плохой матч? Сложно. Игра с Уэльсом, да, довольно тяжелая ситуация. Если бы не победили "Виллем II" мог быть мой последний матч в качестве главного тренера "Витесса"? Ну, вероятность была высокая. К любому иностранцу здесь высокие требования. За последние 10 лет "Витесс" был выше пятого места только один раз. До пяти утра посмотрел прошедшую встречу три раза, – сказал Слуцкий в беседе с Савиным на Youtube-канале "КраСава".

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