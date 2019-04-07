Леонид Слуцкий: "Аякс" должен сказать "Витессу" спасибо за ничью с ПСВ. Пришлют ли они цветы? Мне нравятся красные розы, если что"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Голландии с ПСВ, в которой арнемцы трижды вели в счете, но в итоге сыграли вничью (3:3), отметил, что "Аякс" должен сказать его команде спасибо за итоговый результат.

– Мы были близки к победе, – сказал Слуцкий в эфире Nos. – Игра была тяжелой, ведь ПСВ тоже были нужны очки. Так что "Аякс" должен сказать нам спасибо. Пришлют ли они цветы? Надеюсь, да, или карточку. Мне нравятся красные розы, если что. Но если честно, я очень горжусь командой. Они пытались реализовывать свои моменты.

Чемпионат Голландии: турнирная таблица, календарь и результаты матчей