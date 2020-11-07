Лассина Траоре — лучший игрок октября в чемпионате Голландии
Нападающий «Аякса» Лассина Траоре признан лучшим игроком октября в чемпионате Голландии. В борьбе за почетное звание 19-летний буркиниец опередил Хенка Вермана из «Херенвена» и Ридгесиано Хапса из «Фейеноорда».
В прошлом месяце Траоре сыграл в 4 матчах, в одном из которых забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи (против «Венло» — 13:0).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.