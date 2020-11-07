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Лассина Траоре — лучший игрок октября в чемпионате Голландии

05:35
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Нападающий «Аякса» Лассина Траоре признан лучшим игроком октября в чемпионате Голландии. В борьбе за почетное звание 19-летний буркиниец опередил Хенка Вермана из «Херенвена» и Ридгесиано Хапса из «Фейеноорда».

В прошлом месяце Траоре сыграл в 4 матчах, в одном из которых забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи (против «Венло» — 13:0).

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