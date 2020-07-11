Квинси Промес: «Скучал по Амстердаму, когда играл в Москве и Испании»

Бывший нападающий «Спартака», голландец Квинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», рассказал, что скучал по Амстердаму, когда выступал в России.

— Конечно, я тосковал по дому, — цитирует пресс-служба «Аякса» Промеса. — Когда я играл в Москве и Испании, скучал по Амстердаму. Мне не хватало близких и друзей, людей с голландским менталитетом и всего, что здесь есть. Я люблю Амстердам, это мой город, а «Аякс» — мой клуб. Я связан с этим местом, воспитывался в академии «аяксидов». Я — дитя Амстердама и «Аякса». У меня трое детей и ни один из них не родился в Амстердаме, так что их детство отличается от моего. Они редко играют на улице, это печально. Я бы хотел, чтобы они увидели город моими глазами. Когда они вырастут, я покажу им места, где играл и рос, это важно для меня.