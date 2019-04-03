Крутейший финт Эдегора в матче "Витесс" - АЗ. Видео

Нападающий "Витесса" Мартин Эдегор продемонстировал потрясающую технику во вчерашнем матче 28-го тура чемпионата Голландии против АЗ (2:2). 20-летний норвежец красивым финтом обыграл сразу двух соперников.

Напомним, права на Эдегора принадлежат "Реалу". В текущем сезоне норвежец провел 29 матчей за "Витесс", в которых забил 7 голов. Команда Леонида Слуцкого занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка.

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