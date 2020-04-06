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Коронавирус и придорожная торговля. Голландского арбитра спасают курицы

18:18
Бас Найхайс. Фото AFP
Бас Найхайс. Фото AFP
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43-летний голландский судья Бас Найхайс показал, как можно выжить, когда нет футбольных матчей, и не поступают гонорары за их обслуживание. Рефери снял шутливый ролик, на котором видно, как он выносит из курятника тарелку, наполненную куриными яйцами, и устанавливает ее на столик у дороги. На картонке надпись: «Яйца. 10 штук за 1,5 евро. Помогите этому судье дожить до лета».

Найхайс — потомственный арбитр, начал судить еще в 15 лет. Судья ФИФА с 2007 года. Входит в элитную группу рефери УЕФА. Голландцу нравится внимание публики, он нередко снимает шутливые видеоролики. (Александр Бобров)

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