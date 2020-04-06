Коронавирус и придорожная торговля. Голландского арбитра спасают курицы

43-летний голландский судья Бас Найхайс показал, как можно выжить, когда нет футбольных матчей, и не поступают гонорары за их обслуживание. Рефери снял шутливый ролик, на котором видно, как он выносит из курятника тарелку, наполненную куриными яйцами, и устанавливает ее на столик у дороги. На картонке надпись: «Яйца. 10 штук за 1,5 евро. Помогите этому судье дожить до лета».

Пока нет футбола. Голландский арбитр Бас Найхайс в шутку показал, как зарабатывает на жизнь. «Помогите этому судье дожить до лета» :) :) :) #referee #судья #футбол pic.twitter.com/VhX8VTtBrx — Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) April 6, 2020

Найхайс — потомственный арбитр, начал судить еще в 15 лет. Судья ФИФА с 2007 года. Входит в элитную группу рефери УЕФА. Голландцу нравится внимание публики, он нередко снимает шутливые видеоролики. (Александр Бобров)