Король Луи. Луи ван Гал празднует день рождения

Сегодня, 8 августа 69-й день рождения отмечает знаменитый голландский тренер Луи ван Гал.

Голландский специалист является одним из самых титулованных тренеров в истории. Вместе с «Аяксом» он трижды становился чемпионом Голландии, трижды выигрывал Суперкубок страны и один раз — Кубок страны. Также, руководя амстердамским коллективом, он побеждал в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке УЕФА, а также выигрывал Межконтинентальный кубок.

В качестве главного тренера «Барселоны» ван Гал дважды побеждал в чемпионате Испании, а также выигрывал Кубок Испании и Суперкубок УЕФА. Также, руководя «Баварией» специалист выигрывал чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны. Вместе с «Манчестер Юнайтед» он выигрывал Кубок Англии.

Вместе со сборной Голландии ван Гал завоевал бронзу чемпионата мира-2014. Последнее место работы голландца — «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году. В марте 2019 года ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры.