Команда Слуцкого одержала четвертую победу кряду: «Витесс» разгромил «Венло»

«Витесс» в гостях одержал победу над «Венло» (4:0) в матче 10-го тура чемпионата Голландии. В составе команды Леонида Слуцкого дублем отметился нападающий Бриан Линссен, по разу — полузащитник Рихедли Базур и форвард Нуа Дико.

Для «Витесса» эта победа стала четвертой кряду в эредивизи.

«Венло» с 9 очками занимает 13-е место в чемпионате Голландии. «Витесс» — 3-я строчка и 23 балла.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

10-й тур

«Венло» — «Витесс» — 0:4 (0:3)

Голы: Линссен, 29 (0:1). Линссен, 34 (0:2). Базур, 43 (0:3). Дико, 53 (0:4).

«Венло»: Киршбаум, Резелер, Пахоник, Шефер, Янсен, Каттермоул, ван Ойен (Сориано, 57), Нойдеккер (Опоку, 79), Пост, Райт (Синклэйр, 56), Йебоа.

«Витесс»: Пасвер, Даса, Кларк, Дуки, Обиспо, Фор, Базур, Беро (Вруг, 87), Матавж (Бейтинк, 75), Линссен, Дико (Грот, 66).

Предупреждения: ван Ойен, 41. Каттермоул, 85.

Судья: Мулдер (Голландия).

19 октября. Венло. Стадион «Де Кул».

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