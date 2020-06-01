«Когда вы понимаете, что заведения снова открыты». «Алкмар» выложил видео с Тилом
14:30
«АЗ Алкмар» опубликовал новый пост в Twitter с полузащитником Гусом Тилом.
— Когда вы понимаете, что заведения снова открыты, — говорится в сообщении.
Тил выступал за «АЗ» с 2016-го по 2019-й. Летом 2019-го голландец перешел в «Спартак».
? Cheers!— AZ (@AZAlkmaar) June 1, 2020
?? Wanneer je beseft dat de horeca weer open is.#HaveAGoodOne #WeLoveGuusTilWeDie pic.twitter.com/koibmUN4lm
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