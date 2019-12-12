«Когда вернулся домой и уже десять дней без работы». Слуцкий опять шутит в соцсетях

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выложил шуточное видео в Instagram.

— Когда вернулся домой и уже десять дней без работы, — подписал видео Слуцкий.

30 ноября 48-летний специалист после поражения от «Херенвена» (2:3) подал в отставку с поста главного тренера команды. Команда проигрывала на протяжении пяти матчей. Россиянин тренировал «Витесс» с лета 2018-го.