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«Когда вернулся домой и уже десять дней без работы». Слуцкий опять шутит в соцсетях

13:25
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Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выложил шуточное видео в Instagram.

— Когда вернулся домой и уже десять дней без работы, — подписал видео Слуцкий.

30 ноября 48-летний специалист после поражения от «Херенвена» (2:3) подал в отставку с поста главного тренера команды. Команда проигрывала на протяжении пяти матчей. Россиянин тренировал «Витесс» с лета 2018-го.

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