Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в программе «Инсайдеры» на канале «Матч премьер» назвал решение Леонида Слуцкого уйти из «Витесса» эмоциональным. Яровинский подчеркнул, что руководство голландской команды отговаривало Слуцкого.

— У всех русских изначально много минусов для работы в Европе, — отметил Яровинский. — В Голландии любят голландцев, и я поддерживаю подход «где родился, там и пригодился». При прочих равных предпочтение будет отдано своему человеку. Даже в России к иностранным тренерам отношение специфичное.

За прошлый сезон в «Витессе» Слуцкому можно гордиться. Эти полсезона вышли неоднозначными, и он может занести себе эти полтора года в актив.

Почему он ушел? Думаю, это решение было достаточно эмоциональным. Я его отговаривал, мне хотелось доработать до зимней паузы. Когда тебя втаптывают в грязь и бьют ногами, очень важно встать и ответить.

Никакого давления прессы не было. Разве что голландцы хотели от Слуцкого и его штаба голландского футбола.

Возможно, Слуцкий решил, что потерпев пять поражений подряд, правильно для тренера уйти. Руководство его отговаривало. Они очень не хотели, чтобы он уходил. Мы постоянно обсуждали, в чем наши проблемы и как их можно исправить. У нас были ошибки в тренерском штабе, мы их обсуждали, мы их знаем.

У нас не было разделения между помощниками. Слуцкий постоянно говорил: не надо замыкаться на одной теме, штаб должен обсуждать разные вопросы.

Российская пресса преувеличила масштабы SlutskyOut. Здесь я видел только доброе отношение, здесь понимают наши возможности, и никогда я плохого слова не слышал.