Кейсуке Хонда: «Я в хорошей форме и могу помочь «Витессу» своим опытом»

Новичок «Витесса» Кейсуке Хонда поделился ожиданиями от игры за клуб из Арнема. Бывший хавбек ЦСКА на правах свободного агента подписал контракт с «Витессом», сегодня он был официально презентован.

— Я в хорошей форме и могу играть, — цитирует Telegraaf Хонду. — Сколько минут — для меня это тоже вопрос. Хочу сыграть 90 минут, но я опытный и хорошо знаю свой организм. Если мне будет грозить травма, попрошу замену. Думаю, что могу сыграть лучше, чем кто-либо может ожидать.

С нетерпением жду нового матча. Я не играл полгода, но у меня не было выходных в последние месяцы. Я всегда тренировался в индивидуальном режиме, где бы я ни находился — в Камбодже или Японии.

«Витесс» сейчас пятый. Моя цель в сезоне — помочь емау сохранить позиции. У нас много молодых игроков, у меня большой опыт. Я видел последнюю игру, думаю, смогу помочь своим опытом.