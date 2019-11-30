Капитан «Витесса» разочарован уходом Слуцкого

Капитан «Витесса» Бриан Линссен разочарован решением Леонида Слуцкого уйти с поста главного тренера. Российский специалист объявил об уходе после пятого поражения подряд.

— Эта новость реально огорчает меня, — сказал Линссен в эфире FOX Sports. — Слуцкий — человек моего сердца. Это супер милый и честный человек. Он не заслужил эти страдания.

Если бы вы видели, как он стоит перед командой и прощается... внутри были сложные чувства. Он попрощался очень шикарно: поблагодарил нас за все и сказал, что мы всегда можем позвонить ему. И что ему понравилось работать с нами.

Также Линссен отметил, что у него есть мнение, что Слуцкий мог бы изменить ситуацию, но сам тренер больше не чувствовал этого.

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