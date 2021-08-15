«Гронинген» на выезде обыграл «Камбюр» благодаря голу на 90+2-й минуте матча
15:33
«Гронинген» на выезде обыграл «Камбюр» в матче 1-го тура чемпионата Нидерландов — 2:1.
Победу гостям принес Йорген Ларсен, который забил гол на 90+2-й минуте встречи и вывел свою команду вперед в счете.
Еще один мяч «Гронингена» на счету Ахмеда Эль-Мессауди, единственный гол хозяев забил Робин Молун.
Чемпионат Нидерландов. Высший дивизион
1-й тур
«Камбюр» — «Гронинген» — 1:2 (0:1)
15 августа. Леуварден. Стадион «Cambuur Stadion».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю