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«Гронинген» на выезде обыграл «Камбюр» благодаря голу на 90+2-й минуте матча

15:33
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«Гронинген» на выезде обыграл «Камбюр» в матче 1-го тура чемпионата Нидерландов — 2:1.

Победу гостям принес Йорген Ларсен, который забил гол на 90+2-й минуте встречи и вывел свою команду вперед в счете.

Еще один мяч «Гронингена» на счету Ахмеда Эль-Мессауди, единственный гол хозяев забил Робин Молун.

Чемпионат Нидерландов. Высший дивизион

1-й тур

«Камбюр» — «Гронинген» — 1:2 (0:1)

15 августа. Леуварден. Стадион «Cambuur Stadion».

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Иван Торопцев все материалы автора

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