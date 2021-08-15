«Гронинген» на выезде обыграл «Камбюр» благодаря голу на 90+2-й минуте матча

«Гронинген» на выезде обыграл «Камбюр» в матче 1-го тура чемпионата Нидерландов — 2:1.

Победу гостям принес Йорген Ларсен, который забил гол на 90+2-й минуте встречи и вывел свою команду вперед в счете.

Еще один мяч «Гронингена» на счету Ахмеда Эль-Мессауди, единственный гол хозяев забил Робин Молун.

Чемпионат Нидерландов. Высший дивизион

1-й тур

«Камбюр» — «Гронинген» — 1:2 (0:1)

15 августа. Леуварден. Стадион «Cambuur Stadion».