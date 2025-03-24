Футбол
24 марта, 23:13

Источник: туберкулез диагностирован 36-летнему форварду ПСВ Лукасу Пересу

Стало известно имя футболиста ПСВ, которому диагностировали туберкулез
Руслан Минаев
Лукас Перес.
Фото Global Look Press

Стало известно имя игрока ПСВ, которому диагностировали туберкулез в активной форме. По информации нидерландской газеты De Telegraaf, это нападающий Лукас Перес.

В клубе 24 марта сообщили, что вероятность дальнейшего заражения невелика.

Перес перешел в ПСВ в конце феврале, подписав контракт до лета 2025-го. Он провел три матча за клуб и не отметился результативными действиями.

Ранее 36-летний испанец играл за лондонский «Арсенал», «Депортиво», «Вест Хэм», львовские «Карпаты», «Алавес», ПАОК и другие клубы.

