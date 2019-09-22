Источник: Слуцкий продлит контракт с «Витессом» на 3 года

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий на следующей неделе подпишет новый контракт с клубом, сообщается в Twitter. Соглашение будет рассчитано на три года.

Volgende week dat contract van Slutsky met 3 jaar verlengen he @MijnVitesse — Vitesse ??Dick(oh) (@YB_Eagle) September 21, 2019

«Витесс» с 14-ю очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Голландии. В седьмом туре команда российского специалиста одержала победу над «Фортуной» (4:2).

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