Ирвинг Лосано: «Покидаю ПСВ счастливым и гордым человеком»

Нападающий Ирвинг Лосано попрощался с ПСВ, из которого перешел в «Наполи». Неаполитанцы объявили о заключении контракта с 24-летним мексиканцем.

— Я покидаю ПСВ счастливым и гордым человеком, — цитирует официальный сайт ПСВ Лосано. — Хочу поблагодарить фанатов за огромную поддержку. Победа в чемпионате Голландии стала одним из самых ярких моментов в моей карьере, моя мечта сыграть в Лиге чемпионов сбылась. Я прекрасно провел время в Эйндховене. Мы с семьей всегда чувствовали себя там как дома.

В ПСВ Лосано провел два сезона и забил 45 голов в 83 матчах.