Российский специалист Леонид Слуцкий после поражения «Витесса» от «Херенвена» (2:3) в матче 15-го тура чемпионата Голландии обратился к клубу и болельщикам в своем Instagram.

48-летний Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса» после игры с «Херенвеном». Команда проигрывала на протяжении пяти матчей.

— Добрый вечер всем! Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас за мое время в «Витессе», — написал в Instagram Слуцкий. — Те, кто меня любил и те, кто меня ненавидел. Футбол — это чистые эмоции и веселье, по большей части всегда, но иногда футбол — это тоже боль. И острые решения. Одно из них я сделал сегодня!

Для меня было большим удовольствием быть частью голландского футбола, и я оставляю после себя только прекрасные чувства, я подружился, получил большой опыт и много позитивной энергии. Голландия всегда будет в моем сердце. Спасибо, и мы остаемся на связи.

Слуцкий тренировал «Витесс» с лета 2018-го.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»