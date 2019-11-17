Игрок второго дивизиона Голландии подвергся расистским оскорблениям и заставил прервать матч. А после возобновления забил гол

В матче 15-го тура второго дивизиона Голландии между «Ден Босхом» и «Эксельсиором» (3:3) произошел скандал на расовой почве.

На 29-й минуте встречи болельщики «Ден Босха» стали выкрикивать оскорбления в адрес нападающего гостей Ахмада Мендеса Морейры. Из-за оскорблений игрок покинул поля. После этого главный судья встречи прервал матч на 10 минут.

После возобновления матча Морейра смог отличиться забитым голом.

«Ден Босх» с 15 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице, «Эксельсиор» с 25 баллами — на пятом месте.