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Сегодня, 11:02

Хунтелар вернулся в «Аякс» на должность помощника спортивного директора

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Бывший нападающий сборной Нидерландов Клас-Ян Хунтелар станет помощником действующего спортивного директора клуба Джерри Хамстры. Контракт Хунтелара будет действовать до 1 июля 2024 года.

«Самое замечательное в Класе-Яне то, что он много знает о международном футболе на высшем уровне, тщательно все обдумывает и имеет собственное четкое мнение. Я убежден, несмотря на т что эта роль для него новая, он все сделает правильно» — прокомментировал назначение генеральный директор клуба Эдвин ван дер Сар пресс-службе клуба.

За годы футбольной карьеры экс-нападающий в общей сложности провел за «Аякс» 257 матчей и забил 158 голов.

ФК Аякс
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