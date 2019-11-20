Новичок «Витесса» Кейсуке Хонда получил разрешение на работу, сообщает AD. Он может дебютировать за команду из Арнема, которую возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 14-го тура чемпионата Голландии со «Спартой». Он состоится 24 ноября.

33-летний Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год. Тогда главным тренером москвичей был Слуцкий. Также японский футболист играл за «Милан», «Пачуку» и «Мельбурн».

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