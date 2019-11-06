Бывший полузащитник ЦСКА и «Милана» Кейсуке Хонда подписал контракт с «Витессом», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

33-летний Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год. Тогда главным тренером москвичей был Слуцкий. Ранее японский футболист предлагал свои услуги через соцсети «Милану» и «Манчестер Юнайтед».

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