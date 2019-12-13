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«Херенвен» уступил «Виллему II»

13 декабря 2019, 23:57
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«Херенвен» в матче 17-го тура чемпионата Голландии принимал «Виллем II». Гости победили со счетом 2:1.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

17-й тур

«Херенвен» — «Виллем II» — 1:2 (1:2)

Голы: Павлидис, 9 (0:1). Конголо, 22 (1:1). Ндайишимий, 43 (1:2).

«Херенвен»: Хан, ван Рейн, Флоранус (Вауденберг, 83), Дрешевич, Ботман, Конголо, Фаик (Халилович, 69), Верман, Эджуке (Дрейер, 78), ван Берген, Одгор.

«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Петерс, Хольмен, Ньивкоп, Данкерлуи (Нелом, 46), Келерт, Саддики, Павлидис, Нуннели (Врусай, 83), Ндайишимий.

Предупреждения: Ньивкоп, 31. Велленройтер, 74. Нелом, 90. Келерт, 90.

Судья: Хиглер (Голландия).

13 декабря. Херенвен. Стадион «Абе Ленстра».

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