«Херенвен» уступил «Виллему II»
13 декабря 2019, 23:57
«Херенвен» в матче 17-го тура чемпионата Голландии принимал «Виллем II». Гости победили со счетом 2:1.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
17-й тур
«Херенвен» — «Виллем II» — 1:2 (1:2)
Голы: Павлидис, 9 (0:1). Конголо, 22 (1:1). Ндайишимий, 43 (1:2).
«Херенвен»: Хан, ван Рейн, Флоранус (Вауденберг, 83), Дрешевич, Ботман, Конголо, Фаик (Халилович, 69), Верман, Эджуке (Дрейер, 78), ван Берген, Одгор.
«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Петерс, Хольмен, Ньивкоп, Данкерлуи (Нелом, 46), Келерт, Саддики, Павлидис, Нуннели (Врусай, 83), Ндайишимий.
Предупреждения: Ньивкоп, 31. Велленройтер, 74. Нелом, 90. Келерт, 90.
Судья: Хиглер (Голландия).
13 декабря. Херенвен. Стадион «Абе Ленстра».
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