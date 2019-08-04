"Херенвен" разгромил "Хераклес"

"Херенвен" в гостях выиграл у "Хераклеса" (4:0) в матче первого тура чемпионата Голландии.

В составе победителей отличились Ибраим Дрешевич, Йорди Брейн, Митчелл ван Берген и Чидера Эджуке.

В следующем туре "Херенвен" примет "Фейеноорд", а "Хераклес" на выезде сыграет с "Фортуной".

Чемпионат Голландии

1-й тур

"Хераклес"- "Херенвен" - 0:4 (0:3)

Голы: Дрешевич, 8 (0:1). Брейн, 17 (0:2). ван Берген, 28 (0:3). Эджуке, 90 (0:4).

"Хераклес": Бласвих, ван ден Бейс, Россманн (Кнустер, 30), Чиборра, Бакборд, Меркель, Осман, Секе (Бейлевелд, 74), Дессерс, дос Сантос (Мауро Жуниор, 46), ван дер Ватер.

"Херенвен": Хан, Вауденберг, Флоранус, Дрешевич, Ботман, Ринстра (Акуджоби, 74), Конголо, Брейн (Эджуке, 67), Фаик, ван Берген, Одгор (ван дер Хейде, 89).

Предупреждения: Брейн, 39. Конголо, 84. Бакборд, 90.

Судья: Мартенс (Голландия).

4 августа. Алмело. Стадион "Polman Stadion".

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