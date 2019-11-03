«Херенвен» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Голландии

В матче 12-го тура чемпионата Голландии «АДО Ден Хаг» и «Херенвен» сыграли вничью со счетом 1:1. «Херенвен» не проигрывает уже пять туров подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

12-й тур

«АДО Ден Хаг» — «Херенвен» — 1:1 (0:0)

Голы: Крамер, 60 — с пенальти (1:0). Ботман, 88 (1:1).

«АДО Ден Хаг»: Копманс, Мейерс, Бегелсдейк, Пинас, Иммерс (Улд-Ших, 83), Госсенс, Мэлоун, Баккер, Хои (Фалкенбург, 74), Крамер (Нецид, 88), Саммервилл.

«Херенвен»: Хан, ван Рейн, Флоранус (Вауденберг, 86), Дрешевич, Ботман, Халилович (Брейн, 69), Конголо, Фаик, Верман (Дрейер, 69), Эджуке, Одгор.

Предупреждения: Крамер, 81. Нецид, 90. Госсенс, 90+1.

Судья: ван дер Эйк (Голландия).

3 ноября. Гаага. Стадион «Карс Джинс».