«Херенвен» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Голландии
В матче 12-го тура чемпионата Голландии «АДО Ден Хаг» и «Херенвен» сыграли вничью со счетом 1:1. «Херенвен» не проигрывает уже пять туров подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
12-й тур
«АДО Ден Хаг» — «Херенвен» — 1:1 (0:0)
Голы: Крамер, 60 — с пенальти (1:0). Ботман, 88 (1:1).
«АДО Ден Хаг»: Копманс, Мейерс, Бегелсдейк, Пинас, Иммерс (Улд-Ших, 83), Госсенс, Мэлоун, Баккер, Хои (Фалкенбург, 74), Крамер (Нецид, 88), Саммервилл.
«Херенвен»: Хан, ван Рейн, Флоранус (Вауденберг, 86), Дрешевич, Ботман, Халилович (Брейн, 69), Конголо, Фаик, Верман (Дрейер, 69), Эджуке, Одгор.
Предупреждения: Крамер, 81. Нецид, 90. Госсенс, 90+1.
Судья: ван дер Эйк (Голландия).
3 ноября. Гаага. Стадион «Карс Джинс».
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/