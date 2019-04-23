"Херенвен" и "Венло" сыграли вничью, АЗ обыграл "Хераклес"

"Херенвен" и "Венло" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Голландии (2:2). Дублем в составе хозяев отметился полузащитник Михел Влап.

"Херенвен" набрал 38 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. "Венло" с таким же количеством баллов занимает 11-ю строчку.

В другом матче АЗ обыграл "Хераклес" (2:1). Победный гол забил нападающий Альберт Гвюдмундссон.

АЗ набрал 55 очков и остался на 4-м месте. "Хераклес" с 48 баллами располагается на 5-й строчке.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

32-й тур

"Херенвен" - "Венло" - 2:2 (1:0)

Голы: Влап, 28 (1:0). Грот, 56 (1:1). Влап, 75 (2:1). Стейн, 89 (2:2).

"Херенвен": Хан, Хеэг, Шмидт, Вауденберг, Пири, Ринстра, Влап, ван Амерсфорт (Схарс, 67), Кобаяси (Торсби, 67), Ламмерс, ван Берген.

"Венло": Уннершталль, Кум, Резелер, Янсен, Руттен, ван Ойен (Грот, 46), Сушич (Стейн, 81), Пост, Опоку (Деккер, 65), Млапа, Йостен.

Предупреждение: Янсен, 74.

Судья: Диперинк.

23 апреля. Херенвен. Стадион "Abe Lenstra Stadion".

АЗ - "Хераклес" - 2:1 (1:1)

Голы: Стенгс, 8 (1:0). Кувас, 41 (1:1). Гвюдмундссон, 66 (2:1).

АЗ: Бизот, Флар, Свенссон, Вейндал, Махер, Сентьенс (Боаду, 84), Мидтсье (Вайтенс, 88), Тил, Копмейнерс, Гвюдмундссон, Стенгс.

"Хераклес": Бласвих, Брекерс, ван ден Бейс, Россманн, Чиборра, Меркель, Осман (Конингс, 83), дос Сантос (Дуарте, 57), Петерсон (Дрост, 69), Кувас, Дальмау.

Предупреждения: Вейндал, 50. Гвюдмундссон, 76. Копмейнерс, 81. Конингс, 85.

Судья: Мулдер.

23 апреля. Алкмар. Стадион АФАС.

Все о чемпионате Голландии - здесь