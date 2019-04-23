"Херенвен" и "Венло" сыграли вничью, АЗ обыграл "Хераклес"

"Херенвен" и "Венло" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Голландии (2:2). Дублем в составе хозяев отметился полузащитник Михел Влап.
"Херенвен" набрал 38 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. "Венло" с таким же количеством баллов занимает 11-ю строчку.
В другом матче АЗ обыграл "Хераклес" (2:1). Победный гол забил нападающий Альберт Гвюдмундссон.
АЗ набрал 55 очков и остался на 4-м месте. "Хераклес" с 48 баллами располагается на 5-й строчке.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
32-й тур
"Херенвен" - "Венло" - 2:2 (1:0)
Голы: Влап, 28 (1:0). Грот, 56 (1:1). Влап, 75 (2:1). Стейн, 89 (2:2).
"Херенвен": Хан, Хеэг, Шмидт, Вауденберг, Пири, Ринстра, Влап, ван Амерсфорт (Схарс, 67), Кобаяси (Торсби, 67), Ламмерс, ван Берген.
"Венло": Уннершталль, Кум, Резелер, Янсен, Руттен, ван Ойен (Грот, 46), Сушич (Стейн, 81), Пост, Опоку (Деккер, 65), Млапа, Йостен.
Предупреждение: Янсен, 74.
Судья: Диперинк.
23 апреля. Херенвен. Стадион "Abe Lenstra Stadion".
Голы: Стенгс, 8 (1:0). Кувас, 41 (1:1). Гвюдмундссон, 66 (2:1).
АЗ: Бизот, Флар, Свенссон, Вейндал, Махер, Сентьенс (Боаду, 84), Мидтсье (Вайтенс, 88), Тил, Копмейнерс, Гвюдмундссон, Стенгс.
"Хераклес": Бласвих, Брекерс, ван ден Бейс, Россманн, Чиборра, Меркель, Осман (Конингс, 83), дос Сантос (Дуарте, 57), Петерсон (Дрост, 69), Кувас, Дальмау.
Предупреждения: Вейндал, 50. Гвюдмундссон, 76. Копмейнерс, 81. Конингс, 85.
Судья: Мулдер.
23 апреля. Алкмар. Стадион АФАС.