«Херенвен» и «Твенте» голов не забили
«Херенвен» и «Твенте» сыграли вничью в 4-м туре чемпионата Голландии. Команды не забили голов в этой встрече — 0:0.
«Твенте» с шестью очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Херенвен», в активе которого 5 очков, на девятой строчке.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
4-й тур
«Херенвен» — «Твенте» — 0:0
«Херенвен»: Хан, Вауденберг (ван Рейн, 46), Флоранус, Дрешевич, Ботман, Конголо, Брейн (Рас, 75), Фаик, Эджуке (ван дер Хейде, 83), ван Берген, Одгор.
«Твенте»: Дроммел, Схенк, Бейен, Вердонк (Берггрен, 80), Плегесуэло, Вучкич, Эспиноса, Селахи, Ромератоэ (Абурджания, 68), Канталапьедра, Накамура (Зехнини, 57).
Предупреждения: Ромератоэ, 43. Эспиноса, 45. Фаик, 73. Рас, 79.
Судья: ван Букел (Голландия).
24 августа. Херенвен. Стадион «Abe Lenstra Stadion».