«Херенвен» и «Твенте» голов не забили

«Херенвен» и «Твенте» сыграли вничью в 4-м туре чемпионата Голландии. Команды не забили голов в этой встрече — 0:0.

«Твенте» с шестью очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Херенвен», в активе которого 5 очков, на девятой строчке.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

4-й тур

«Херенвен» — «Твенте» — 0:0

«Херенвен»: Хан, Вауденберг (ван Рейн, 46), Флоранус, Дрешевич, Ботман, Конголо, Брейн (Рас, 75), Фаик, Эджуке (ван дер Хейде, 83), ван Берген, Одгор.

«Твенте»: Дроммел, Схенк, Бейен, Вердонк (Берггрен, 80), Плегесуэло, Вучкич, Эспиноса, Селахи, Ромератоэ (Абурджания, 68), Канталапьедра, Накамура (Зехнини, 57).

Предупреждения: Ромератоэ, 43. Эспиноса, 45. Фаик, 73. Рас, 79.

Судья: ван Букел (Голландия).

24 августа. Херенвен. Стадион «Abe Lenstra Stadion».