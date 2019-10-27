«Херенвен» и «Гронинген» обменялись голами с пенальти

В матче 11-го тура чемпионата Голландии «Херенвен» сыграл вничью с «Гронингеном» на своем поле — 1:1. Оба мяча в матче были забиты с пенальти.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

11-й тур

«Херенвен» — «Гронинген» — 1:1 (1:0)

Голы: Фаик, 45 — с пенальти (1:0). Бенсхоп, 73 — с пенальти (1:1).

«Херенвен»: Хан, ван Рейн, Флоранус, Дрешевич, Ботман, Конголо, Фаик, Верман (Дрейер, 88), Эджуке (Брейн, 81), ван Берген, Одгор (Халилович, 78).

«Гронинген»: Падт, Те Вирик, Зефейк, Вармердам, Итакура, Хрустич (Асоро, 46), Эль-Мессауди, Матусива, Бенсхоп (Шрек, 85), Эль Ханкури, Сирхейс (Мемишевич, 79).

Судья: Линдхаут (Голландия).

27 октября. Херенвен. Стадион «Абе Ленстра».