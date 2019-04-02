"Хераклес" уступил "Виллему II" и не сумел обойти "Витесс" Слуцкого

"Виллем II" на выезде обыграл "Хераклес" (4:3) в матче 28-го тура чемпионата Голландии.

В составе победителей дубль сделал Александр Исак. Также отличились Вангелис Павлидис и Мариос Врусай. У хозяев забивали Брендли Кувас, Джоуи Конингс и Адриан Дальмау.

"Хераклес" с 42 очками остался на седьмом месте. Команда упустила возможность обойти идущий шестым "Витесс" Леонида Слуцкого, у которого столько же очков. У "Виллема II" 40 очков и восьмое место.

В следующем туре "Хераклес" примет "Бреду", а "Виллем II" - "Аякс"

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28-й тур

"Хераклес" - "Виллем II" - 3:4 (0:1)

Голы: Исак, 45+3 (0:1). Исак, 56 (0:2). Павлидис, 63 (0:3). Кувас, 72 (1:3). Конингс, 81 (2:3). Врусай, 87 (2:4). Дальмау, 90 (3:4).

"Хераклес": Бласвих, Брекерс, ван ден Бейс, Россманн, Чиборра, Меркель, Дуарте (дос Сантос, 59), Дрост (Конингс, 59), Осман, Кувас, Дальмау.

"Виллем II": Велленройтер, Льюис, Майснер, Данкерлуи, Паласиос, Анита, Тапия (Льонч, 31), Краули, Павлидис (Саддики, 71), Исак, Врусай.

Предупреждения: Меркель, 65. Велленройтер, 82. Паласиос, 89. Дальмау, 90+2.

Судья: ван дер Эйк.

2 апреля. Алмело. Стадион "Polman Stadion".

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