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«Хераклес» отстранил полузащитника Влута за езду в нетрезвом виде

«Хераклес» отстранил полузащитника Влута, попавшего в ДТП в нетрезвом виде
Карен Саркисян
Корреспондент

«Хераклес» отстранил полузащитника команды Раи Влута, который в ноябре прошлого года стал участником ДТП, сообщает De Telegraaf.

Автомобиль, в котором находился полузащитник столкнулся с машиной, в которой ехали мужчина, женщина и двое детей. В результате ДТП четырехлетний ребенок получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Изначально Влут утверждал, что не был за рулем автомобиля. Позже выяснилось, что он находились в состоянии алкогольного опьянения. Тест показал наличие 1,18 промилле в крови, что в два раза превышает допустимый предел.

При этом скорость движения автомобиля составляла 203 километра в час, несмотря на слова футболиста о том, что он ездил в пределах разрешенной максимальной скорости 130 км/час.

Источник: https://www.telegraaf.nl/sport/2037085365/heracles-almelo-schorst-rai-vloet-per-direct

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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19%

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Обе забьют - да

21%

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