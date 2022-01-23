«Хераклес» отстранил полузащитника Влута за езду в нетрезвом виде

«Хераклес» отстранил полузащитника команды Раи Влута, который в ноябре прошлого года стал участником ДТП, сообщает De Telegraaf.

Автомобиль, в котором находился полузащитник столкнулся с машиной, в которой ехали мужчина, женщина и двое детей. В результате ДТП четырехлетний ребенок получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Изначально Влут утверждал, что не был за рулем автомобиля. Позже выяснилось, что он находились в состоянии алкогольного опьянения. Тест показал наличие 1,18 промилле в крови, что в два раза превышает допустимый предел.

При этом скорость движения автомобиля составляла 203 километра в час, несмотря на слова футболиста о том, что он ездил в пределах разрешенной максимальной скорости 130 км/час.