«Хераклес» одолел «Твенте» и поднялся на 5 место

В матче 7-го тура чемпионата Голландии «Твенте» на своем поле уступил «Хераклесу» (2:3).

В составе победителей отличились Сириль Дессерс и Мауро Жуниор, который оформил дубль. В составе «Твенте» голы забили Айтор Канталапьерда и Эмиль Берггрен.

«Твенте» продолжает удерживать 3 строчку, а «Хераклес» поднялся на 5 место.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

7-й тур

«Твенте» — «Хераклес» — 2:3 (1:2)

Голы: Канталапьедра, 5 (1:0). Дессерс, 41 (1:1). Мауро Жуниор, 45+2 (1:2). Мауро Жуниор, 79 (1:3). Берггрен, 90+1 (2:3).

«Твенте»: Дроммел, Схенк, Бейен, Вердонк (Абурджания, 80), Плегесуэло, Вучкич, Эспиноса, Бускетс, Селахи (Берггрен, 68), Канталапьедра, Зехнини.

«Хераклес»: Бласвих, Брекерс, Преппер, Чиборра, Кнустер, Меркель, Мауро Жуниор (Бакборд, 90+1), Киомурцоглу, Дессерс, ван дер Ватер (ван ден Бейс, 85), Конингс (дос Сантос, 56).

Предупреждения: Киомурцоглу, 53. Зехнини, 61. Эспиноса, 90+4.

Судья: Камфайс (Голландия).

20 сентября. Энсхеде. Стадион «Гролс Весте».