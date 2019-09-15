«Хераклес» обыграл «Виллем II»

«Хераклес» одержал победу над «Виллем II» (4:1) в матче 6-го тура чемпионата Голландии. Встреча проходила в Алмело.

В составе хозяев дублем отметился форвард Сириль Дессерс, по разу отличились форвард Силвестер ван дер Ватер и хавбек Мауро Жуниор.

После 6 матчей «Хераклес» занимает 9-е место с 8 очками. «Виллем II» — 7-я строчка и 9 баллов.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

6-й тур

«Хераклес» — «Виллем II» — 4:1 (2:1)

Голы: Дессерс, 17 (1:0). Павлидис, 33 (1:1). Дессерс, 42 (2:1). ван дер Ватер, 55 (3:1). Мауро Жуниор, 63 (4:1).

«Хераклес»: Бласвих, Брекерс, Преппер, Чиборра, Кнустер, Меркель, Мауро Жуниор (Бейлевелд, 87), Киомурцоглу, Дессерс, ван дер Ватер (Сейнтье, 82), Конингс (дос Сантос, 90).

«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Нелом, Петерс, Хольмен, Келерт (Гладон, 62), Саддики, Льонч (Киньонес, 64), Павлидис, Врусай, Ндайишимий (Кабангу, 69).

Предупреждения: Петерс, 41. Льонч, 51. Саддики, 76.

Судья: Кой (Голландия).

15 сентября. Алмело. Стадион «Полман».

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