«Хераклес» обыграл «Виллем II»
«Хераклес» одержал победу над «Виллем II» (4:1) в матче 6-го тура чемпионата Голландии. Встреча проходила в Алмело.
В составе хозяев дублем отметился форвард Сириль Дессерс, по разу отличились форвард Силвестер ван дер Ватер и хавбек Мауро Жуниор.
После 6 матчей «Хераклес» занимает 9-е место с 8 очками. «Виллем II» — 7-я строчка и 9 баллов.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
6-й тур
«Хераклес» — «Виллем II» — 4:1 (2:1)
Голы: Дессерс, 17 (1:0). Павлидис, 33 (1:1). Дессерс, 42 (2:1). ван дер Ватер, 55 (3:1). Мауро Жуниор, 63 (4:1).
«Хераклес»: Бласвих, Брекерс, Преппер, Чиборра, Кнустер, Меркель, Мауро Жуниор (Бейлевелд, 87), Киомурцоглу, Дессерс, ван дер Ватер (Сейнтье, 82), Конингс (дос Сантос, 90).
«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Нелом, Петерс, Хольмен, Келерт (Гладон, 62), Саддики, Льонч (Киньонес, 64), Павлидис, Врусай, Ндайишимий (Кабангу, 69).
Предупреждения: Петерс, 41. Льонч, 51. Саддики, 76.
Судья: Кой (Голландия).
15 сентября. Алмело. Стадион «Полман».
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