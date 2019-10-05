«Хераклес» обыграл «Эммен»

«Хераклес» переиграл «Эммен» в матче 9-го тура чемпионата Голландии — 2:0. В составе победителей отличился Сириль Дессерс, позднее защитник «Эммена» Кезиа Вендорп срезал мяч в свои ворота.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

9-й тур

«Хераклес» — «Эммен» — 2:0 (1:0)

Голы: Дессерс, 31 (1:0). Вендорп, 59 — в свои ворота (2:0).

«Хераклес»: Бласвих, Преппер, Чиборра, Кнустер, Бакборд, Меркель, Мауро Жуниор (Бейлевелд, 90), Киомурцоглу, Дессерс (Сейнтье, 90+3), ван дер Ватер (дос Сантос, 87), Конингс.

«Эммен»: Телгенкамп, Бюрнет (Роскен, 80), Хейлен, Бейл, Вендорп, Хиарий, де Леув, де Вос (Лаурсен, 59), Пенья, Чакон, Слагвер (Ариас, 71).

Предупреждения: Вендорп, 16. Бюрнет, 73. Лаурсен, 84.

Судья: ван дер Эйк (Голландия).

5 октября. Алмело. Стадион «Полман».