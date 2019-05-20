Хаким Зиех хотел бы играть за "Арсенал" или "Барселону"

Полузащитник "Аякса" Хаким Зиех назвал свои любимые команды, сообщает пресс-служба клуба из Амстердама.

Ранее 26-летний марокканец был признан лучшим игроком "Аякса" по итогам сезона-2018/19.

– Какие команды я люблю? У меня их две: "Арсенал" и "Барселона". Играть за одну из них – моя мечта, – цитирует Зиеха пресс-служба "Аякса".

В прошедшем сезоне Хаким Зиех провел 49 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 24 результативные передачи. Он помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

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