Гус Тил признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов в сентябре. Хавбек принадлежит «Спартаку»

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тил был признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов в сентябре, информирует пресс-служба турнира.

В последних трех матчах шесть из семи его ударов по воротам достигли цели. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов.

Отметим, что Гус Тил играет за «Фейеноорд» на правах аренды. Права на игрока принадлежат московскому «Спартаку».

В текущем сезоне 23-летний Тил провел 15 матчей за «Фейеноорд», забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.