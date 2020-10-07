«Готов к совершенно иному вызову». Гетце объяснил переход в ПСВ

Новичок ПСВ Марио Гетце назвал иным вызовом переход в голландский клуб. К новой команде 28-летний немец присоединился в качестве свободного агента.

— У нас состоялись приятные переговоры с главным тренером команды, и я серьезно подумал о переезде в Голландию, — приводит пресс-служба клуба слова Гетце. — Этим летом у меня было много предложений, но я человек чувствительный и принимаю собственные решения. Чувствую, что готов к совершенно иному вызову, и уверен, что этот переход будет для меня правильным.