Гол Промеса помог «Аяксу» обыграть «Витесс»

«Аякс» победил «Витесс» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Голландии.

В составе победителей отличились экс-игрок «Спартака» Квинси Промес и бразильский форвард Антони. У гостей отличился Рихедли Базур.

Амстердамский клуб играл в меньшинстве с 44-й минуты после удаления Эдсона Альвареса. «Аякс» набрал девять очков и лидирует в турнирной таблице. «Витесс» на пятом месте с шестью очками.

Чемпионат Голландии. Эредивизи

3-й тур

«Аякс» — «Витесс» — 2:1 (1:0)

Голы: Промес, 21, Антони, 70 — Базур, 56

Удаление: Альварес («Аякс»), 44