Главный тренер сборной Голландии не уверен в том, что Ван Дейк сможет помочь команде на Евро-2020

Главный тренер сборной Голландии Франк Де Бур заявил о неуверенности в том, что защитник «Ливерпуля» Виргил Ван Дейк успеет восстановиться от травмы колена до чемпионата Европы.

«Мы знаем, что Виргилу нужно еще 8 недель на восстановление. Я не знаю, достаточно ли этого времени. Я говорил с Ван Дейком, он уже тренируется на поле. Всегда могут быть неудачи — имею в виду, что он может не играть за «Ливерпуль» в этом сезоне. Могу представить, что в клубе скажут: «Здорово, что ты восстановился, но тебе лучше сосредоточиться на следующем сезоне. В первую очередь, Виргил должен чувствовать себя хорошо. Я рад, что он на пути к восстановлению», — приводит Goal слова Де Бура.

29-летний голландец был травмирован 17 октября в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2). Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.