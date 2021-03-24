Главный тренер сборной Голландии не уверен в том, что Ван Дейк сможет помочь команде на Евро-2020
Главный тренер сборной Голландии Франк Де Бур заявил о неуверенности в том, что защитник «Ливерпуля» Виргил Ван Дейк успеет восстановиться от травмы колена до чемпионата Европы.
«Мы знаем, что Виргилу нужно еще 8 недель на восстановление. Я не знаю, достаточно ли этого времени. Я говорил с Ван Дейком, он уже тренируется на поле. Всегда могут быть неудачи — имею в виду, что он может не играть за «Ливерпуль» в этом сезоне. Могу представить, что в клубе скажут: «Здорово, что ты восстановился, но тебе лучше сосредоточиться на следующем сезоне. В первую очередь, Виргил должен чувствовать себя хорошо. Я рад, что он на пути к восстановлению», — приводит Goal слова Де Бура.
29-летний голландец был травмирован 17 октября в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2). Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/netherlands-boss-de-boer-unsure-whether-van-dijk-will-be-fit-for-/10cyak3yqbrlo1m685bha7kz15
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю