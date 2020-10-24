Гетце травмировался во втором матче за ПСВ
Полузащитник ПСВ Марио Гетце заработал травму в матче Лиги Европы против «Гранады» (1:2), сообщает Bild.
По информации источника, 28-летний немец получил мышечное повреждение, из-за которого был заменен в перерыве матча.
Гетце присоединился к ПСВ этой осенью на правах свободного агента. На счету хавбека 2 гола в 2 матчах за голландскую команду.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.