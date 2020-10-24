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Гетце травмировался во втором матче за ПСВ

12:15
Марио Гетце. Фото Instagram
Марио Гетце. Фото Instagram
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Полузащитник ПСВ Марио Гетце заработал травму в матче Лиги Европы против «Гранады» (1:2), сообщает Bild.

По информации источника, 28-летний немец получил мышечное повреждение, из-за которого был заменен в перерыве матча.

Гетце присоединился к ПСВ этой осенью на правах свободного агента. На счету хавбека 2 гола в 2 матчах за голландскую команду.

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