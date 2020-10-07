Гетце поблагодарил ПСВ за теплый прием

Новичок ПСВ полузащитник Марио Гетце обратился к своему новому клубу. Он перешел на правах свободного агента.

Thank you for the warm welcome ??? Excited for the new chapter @PSV pic.twitter.com/XEEiO7SV0i — Mario G?tze (@MarioGoetze) October 7, 2020

«Спасибо за теплый прием, — написал немец в Twitter. — С нетерпением жду новой страницы (в своей карьере — Прим. «СЭ»).

В сезоне-2019/20 28-летний Марио Гетце провел за дортмундскую «Боруссию» 21 матч, забил три гола и сделал одну результативную передачу.