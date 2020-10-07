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Гетце поблагодарил ПСВ за теплый прием

17:58
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Новичок ПСВ полузащитник Марио Гетце обратился к своему новому клубу. Он перешел на правах свободного агента.

«Спасибо за теплый прием, — написал немец в Twitter. — С нетерпением жду новой страницы (в своей карьере — Прим. «СЭ»).

В сезоне-2019/20 28-летний Марио Гетце провел за дортмундскую «Боруссию» 21 матч, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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