Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Новости   //    Футбол   //    Голландия

Гендиректор «Аякса» прокомментировал интерес к нему со стороны иностранных клубов

11:51
Теги:

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар высказался по поводу того, что к нему и наставнику команды Эрику тен Хагу проявляют интерес европейские клубы.

«Значит, мы хорошо делаем свою работу. Футболистами интересуются, когда они хорошо играют. К нашим игрокам и тренерам всегда был интерес. Когда время придет покинуть клуб, нужно убедиться, все ли ты сделал, что планировал. Мы еще не все сделали», — цитирует ван дер Сара Voetbal International со ссылкой на RTL7.

Отметим, «Аякс» на групповом этапе Лиги чемпионов выиграл все шесть матчей турнира.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Ягудин в роли Глейхенгауза, Медведева играет саму себя, а Хромых прыгает четверные. Стоит ли смотреть «Последний аксель»?
В Подмосковье нашли тело солдата-контрактника
0