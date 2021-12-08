Гендиректор «Аякса» прокомментировал интерес к нему со стороны иностранных клубов

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар высказался по поводу того, что к нему и наставнику команды Эрику тен Хагу проявляют интерес европейские клубы.

«Значит, мы хорошо делаем свою работу. Футболистами интересуются, когда они хорошо играют. К нашим игрокам и тренерам всегда был интерес. Когда время придет покинуть клуб, нужно убедиться, все ли ты сделал, что планировал. Мы еще не все сделали», — цитирует ван дер Сара Voetbal International со ссылкой на RTL7.

Отметим, «Аякс» на групповом этапе Лиги чемпионов выиграл все шесть матчей турнира.