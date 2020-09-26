Франк де Бур: «Возможно, нынешняя сборная Голландии талантливее той, что была в 2010 году»

Новый главный тренер сборной Голландии Франк де Бур поделился мнением о нынешнем составе национальной команды.

— Возможно, эта сборная даже талантливее той, что была в 2010 году, — приводит Goal.com слова де Бура. — Я вижу схожесть нынешней команды с той, что была 10 лет назад. Да, тогда Снайдер и Роббен были в отличной форме, был ван дер Ваарт, в опорной зоне играли Марк ван Боммель и Найджел де Йонг, но у сегодняшней сборной огромный потенциал. Когда пошли слухи об уходе Кумана в «Барселону», я обсудил со своим агентом возможность возглавить сборную Голландии. Не собираюсь быть вторым Куманом, но у нас есть кое-что общее. Я хочу следовать его методу работы в национальной команде.