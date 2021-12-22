Форвард «Лейпцига» Броббей вернется в «Аякс»

Нападающий «Лейпцига» Брайан Броббей вернется в «Аякс», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, нидерландский клуб арендует 19-летнего футболиста до конца сезона. В данный момент стороны находятся на заключительной стадии переговоров, обсуждается возможность включения в сделку опции выкупа игрока.

Brian Brobbey has reached an agreement on personal terms with Ajax also on final details. Deal set to be completed with RB Leipzig. ??? #Ajax



The last detail between clubs before signing paperworks is whether to include the buy option or not. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2021

Броббей — воспитанник «Аякса», нидерландец покинул клуб в июле 2021 года на правах свободного агента и перешел в «Лейпциг». На счету форварда 3 результативных передачи в 14 матчах за немецкую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.