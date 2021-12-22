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Форвард «Лейпцига» Броббей вернется в «Аякс»

07:12
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Нападающий «Лейпцига» Брайан Броббей вернется в «Аякс», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, нидерландский клуб арендует 19-летнего футболиста до конца сезона. В данный момент стороны находятся на заключительной стадии переговоров, обсуждается возможность включения в сделку опции выкупа игрока.

Броббей — воспитанник «Аякса», нидерландец покинул клуб в июле 2021 года на правах свободного агента и перешел в «Лейпциг». На счету форварда 3 результативных передачи в 14 матчах за немецкую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.

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Иван Торопцев все материалы автора
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