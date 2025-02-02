«Фортуна» с 12 игроками на поле сравняла счет в концовке матча с «Херенвеном». Судья не заметил лишнего футболиста

«Фортуна» в матче 21-го тура чемпионата Нидерландов на выезде сыграла вничью с «Херенвеном» со счетом 2:2.

Гости сравняли счет на 90-й минуте. При этом на поле у «Фортуны» находилось 12 игроков: главный арбитр встречи не заметил, что один из футболистов не ушел на замену.

После этого матча «Фортуна» с 26 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Херенвен» с 25 очками — на 10-й строчке.