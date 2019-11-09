«Фортуна» одолела «Ден Хаг» и покинула зону вылета
В матче 13-го тура чемпионата Голландии «Фортуна» принимала «Ден Хаг». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.
«Фортуна» набрала 12 очков и покинула зону вылета, поднявшись на 14-ю строчку.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
13-й тур
«Фортуна С» — «АДО Ден Хаг» — 1:0 (1:0)
Гол: Сисс, 40.
«Фортуна С»: Кошелев, Анга, Ниняй, Пасслак, Эссерс, Кокс, Димерс, Теки, Сметс, Сисс, Самбу (Карбонель, 78).
«АДО Ден Хаг»: Копманс, Мейерс, Бегелсдейк, Пинас, Иммерс, Госсенс, Мэлоун, Баккер (Фалкенбург, 78), Хои (Хайе, 63), Крамер (Нецид, 46), Саммервилл.
Предупреждения: Крамер, 38. Ниняй, 47. Нецид, 57. Баккер, 67. Иммерс, 84. Бегелсдейк, 85. Мэлоун, 90.
Судья: ван ден Керкхоф (Голландия).
9 ноября. Ситтард. Стадион «Фортуна».
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