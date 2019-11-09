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«Фортуна» одолела «Ден Хаг» и покинула зону вылета

9 ноября 2019, 23:38
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В матче 13-го тура чемпионата Голландии «Фортуна» принимала «Ден Хаг». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

«Фортуна» набрала 12 очков и покинула зону вылета, поднявшись на 14-ю строчку.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

13-й тур

«Фортуна С» — «АДО Ден Хаг» — 1:0 (1:0)

Гол: Сисс, 40.

«Фортуна С»: Кошелев, Анга, Ниняй, Пасслак, Эссерс, Кокс, Димерс, Теки, Сметс, Сисс, Самбу (Карбонель, 78).

«АДО Ден Хаг»: Копманс, Мейерс, Бегелсдейк, Пинас, Иммерс, Госсенс, Мэлоун, Баккер (Фалкенбург, 78), Хои (Хайе, 63), Крамер (Нецид, 46), Саммервилл.

Предупреждения: Крамер, 38. Ниняй, 47. Нецид, 57. Баккер, 67. Иммерс, 84. Бегелсдейк, 85. Мэлоун, 90.

Судья: ван ден Керкхоф (Голландия).

9 ноября. Ситтард. Стадион «Фортуна».

Чемпионат Голландии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/

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