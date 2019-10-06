«Фортуна» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Фейеноорд»

В матче 9-го тура чемпионата Голландии «Фейеноорд» проиграл на выезде «Фортуне» со счетом 2:4. Для «Фортуны» это первая победа в сезоне, а для роттердамцев — второе поражение в чемпионате.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

9-й тур

«Фортуна» — «Фейеноорд» — 4:2 (3:1)

Голы: Сисс, 2 (1:0). Хапс, 27 (1:1). Сисс, 34 (2:1). Харрис, 43 (3:1). Самбу, 46 (4:1). Бергхейс, 66 (4:2).

«Фортуна»: Кошелев, Ниняй, Пасслак, Эссерс (Райтанен, 69), Кокс, Харрис, Димерс (Эль-Аблак, 90+2), Теки, Сметс, Сисс, Самбу (Карьялайнен, 82).

«Фейеноорд»: Фермер, Боттегин (Кекджю, 77), Ие, Хапс, Карсдорп, Фер, Торнстра, Тапия (Йергенсен, 54), Бергхейс, Ларссон (Нарсингх, 64), Синистерра.

Предупреждения: Пасслак, 31. Ларссон, 42. Торнстра, 67. Карьялайнен, 90. Харрис, 90+4.

Судья: ван Букел (Голландия).

6 октября. Ситтард. Стадион «Фортуна».