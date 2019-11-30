«Фортуна» обыграла «Гронинген»

«Фортуна» из Ситтарда одержала победу над «Гронингеном» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Голландии. Единственный гол на 78-й минуте встречи забил форвард хозяев Расмус Карьялайнен.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

15-й тур

«Фортуна С» — «Гронинген» — 1:0 (0:0)

Гол: Карьялайнен, 78.

«Фортуна С»: Кошелев, Анга, Ниняй, Пасслак, Эссерс, Кокс, Димерс, Теки, Карбонель (Амио, 86), Сметс (Карьялайнен, 71), Дамашкан (Самбу, 69).

«Гронинген»: Падт, Те Вирик (Лундквист, 79), Зефейк, Мемишевич, Вармердам, Итакура, Хрустич, Эль-Мессауди, Асоро (Гудмундссон, 79), Эль Ханкури, Сирхейс (Бенсхоп, 73).

Предупреждения: Те Вирик, 40. Карбонель, 45+3.

Судья: Мартенс (Голландия).

30 ноября. Ситтард. Стадион «Фортуна».

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